В Греции между "тусовщиками" и полицией произошли столкновения (фото)

Граждане кидались бутылками и камнями.

В пригороде Афин (Греция) произошел конфликт между полицией и гражданами, которые собрались на вечеринку, несмотря на пандемию и введённые правительством ограничения.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Около 400 молодых людей собрались на поляне, где общались и выпивали. Когда граждане заметили полицию – начали бросаться бутылками и камнями.

О задержаниях и арестах не сообщается.

Вскоре мэр городка призвал бороться с собраниями молодежи во время пандемии, поскольку «такие толпы являются бомбами для передачи коронавируса».

На этой площади уже много лет есть проблемы с торговлей наркотиками.

Как сообщал УНИАН, в Греции планируют открыть туристический сезон в июле, а отели начнут открывать уже в июне.