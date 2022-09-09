Британцам придется быстро приспособиться к тому, чтобы видеть лицо короля на национальных символах.

С приходом к власти в Великобритании нового монарха – короля Карла III – в стране необходимо будет изменить массу элементов повседневной британской жизни, начиная от национального гимна и валюты, заканчивая почтовыми марками.

Об этом пишет Washingtonpost.

В частности, отмечается, что со смертью королевы Елизаветы II 8 сентября британцам нужно будет быстро приспособиться к тому, чтобы видеть лицо короля Карла III на национальных символах.

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"Учитывая исключительно долгое правление королевы, немногие испытали смену режима. Трудно количественно оценить влияние изменения портрета монарха", – отметил член совета Британского нумизматического общества Доминик Чорни.

Как заверил управляющий Банком Англии Эндрю Бейли, нынешние банкноты с изображением королевы останутся законным платежным средством. Вместе с тем Королевский монетный двор Великобритании выпустит новую монету с восхождением принца Чарльза на престол.

"Одобрение новых монет требует времени", – отметил специалист по древним монетам.

Во времена правления Елизаветы изображение ее профиля было обращено вправо. Профиль Чарльза как нового монарха, вероятно, будет перевернут и обращен влево, в соответствии с традицией, берущей свое начало в 1600-х годах.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

После ее смерти в свои права должен вступить ее сын Чарльз, который выбрал себе имя Карл III.

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