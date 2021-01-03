Папа Римский Франциск принял отставку Кондрусевича.

Глава Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку.

Как сообщает Deutsche Welle, Папа римский Франциск принял отставку архиепископа Минско-Могилевского Кондрусевича, говорится в сообщении службы печати Святого престола в воскресенье, 3 января. Временным апостольским администратором в Беларуси назначен епископ Пинской епархии Казимир Великоселец.

В сентябре 2020 года белорусские пограничники без объяснения причин отказали Кондрусевичу во въезде по возвращению из Польши, хотя он является гражданином Беларуси. Позже, комментируя ситуацию, Александр Лукашенко заявил, что митрополит Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Вернуться глава белорусских католиков смог только 24 декабря после дипломатического вмешательства Ватикана и нескольких призывов к белорусским властям Госсекретаря США Майка Помпео

Тадеуш Кондрусевич: кто он такой

Тадеуш Кондрусевич возглавляет белорусских католиков с 1989 года, сначала как временный апостольский администратор, а с 2002 года как митрополит вновь образованного Минско-Могилевского архиепископства. В ходе протестов против итогов президентских выборов в Беларуси, которые продолжаются в стране с 9 августа, Кондрусевич поддержал протестующих.

Акции протестов в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Светлана Закелова