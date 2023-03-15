Сейчас против компании уже подали иск.

Космическую компанию из Люксембурга Spacety Luxembourg SA подозревают в передаче спутниковых снимков боевиками с ЧВК "Вагнер", участвующих в полномасштабной войне в Украине. Также она обвиняется в вероятном нарушении санкций ЕС и законодательства 2018 года по экспортному контролю.

Как пишет Euractiv, Минэкономики и Министерство иностранных и европейских дел Люксембурга подали иск против компании.

Отмечается, что в связи со скандалом Люксембургский институт науки и технологий (LIST) и Университет Люксембурга приостановили сотрудничество со Spacety. Это произошло сразу после санкций США и заявлений министерств. В то же время сама космическая компания отрицает все обвинения.

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Однако по данным СМИ, соответствующие спутниковые снимки были переданы российским боевикам в январе этого года.

Война в Украине: ЧВК "Вагнера"

По данным британской разведки, в Украине воюет до 50 тыс. боевиков ЧВК. "Вагнеровцы" стали ключевым компонентом в российской агрессии против Украины.

В январе США внесли ЧВК в перечень международных преступных организаций и ввели санкции против ее руководителей. Однако Конгресс требует теперь внести "Вагнер" в список террористических организаций.

На днях Сейм Литвы признал российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

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