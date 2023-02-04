Журналисты выяснили, что британское правительство намерено всерьез рассмотреть этот вопрос 6 февраля.

Правительство Британии намерено присоединится к решению Вашингтона и признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Тогда членство в частной военной компании будет признано уголовным преступлением.

По данным The Telegraph, сейчас над санкциями против ЧВК "Вагнер" активно работает Министерство внутренних дел Британии.

Журналисты выяснили, что такой шаг со стороны Лондона также будет предполагать уголовную ответственность, не только за членство в рядах организации, но и за посещение мероприятий "вагнеровцев", а также использование соответствующей символики.

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Также включение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций может перекрыть финансовые потоки компании внутри Британии.

По данным издания, намерения ввести санкции и ограничить деятельность "вагнеровцев" звучат в британском правительстве еще с января 2023 года. Однако к более решительной дискуссии чиновники готовы приступить на запланированных обсуждениях 6 февраля.

Санкции против ЧВК "Вагнер"

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон активно работает над "нейтрализацией" деятельности ЧВК "Вагнер" еще в начале января 2023 года.

К концу месяца правительство перешло к более решительным действиями и 26 января ввело санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с частной военной компанией.

Такое решение союзников поддержали украинские нардепы. На этой неделе на сайте ВР появилось постановление о признании российской ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

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