В Чехии помощь на одного беженца в среднем составляет 291 евро.

В Чехии доходы от налогов и страхования, которые платят беженцы из Украины, уже превышают бюджетные расходы на них. В частности, за первые полгода 2024 года Прага смогла получить миллионы евро. Об этом пишет издание Novinky.cz, ссылаясь на данные Министерства труда и социальных вопросов Чехии.

В течение первых шести месяцев 2024 года на беженцев нужно было выделить 7,3 миллиарда крон (более 290 млн евро), однако доход составил 11,7 млрд крон (более 465 млн евро). Таким образом стране удалось заработать 4,4 млрд крон (более 175 млн евро).

В ведомстве заверили, что расходы становятся меньше, а доходы больше.

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"Беженцы из Украины уже давно дают в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь соотечественникам. Они являются для нас достоянием, а не бременем", - отметили в министерстве.

Официальные данные свидетельствуют о том, что в среднем помощь на одного беженца, который подает заявление, составляет 7 336 крон (291 евро), что включает в себя гуманитарную помощь и поддержку в оплате жилья. Однако на конечный размер помощи влияют определенные факторы, а именно место пребывания беженца.

В то же время в министерстве отмечают, что больше гуманитарной помощи получают наиболее уязвимые категории населения, это около 25% беженцев (93 тысячи человек). В частности речь идет о детях, беженцах пожилого возраста и людях с инвалидностью.

Украинские беженцы - последние новости

Как писал УНИАН, результаты нового опроса свидетельствуют о том, что большинство граждан Чехии против того, чтобы из Украины приезжали новые беженцы. Однако общая общественная поддержка беженцев из Украины в Чехии остается на таком же уровне, как в марте 2024 года.

Также сообщалось, что в Эстонии изменили правила предоставления жилья для украинских беженцев. В частности с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только тем беженцам, которые подали заявление в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии.

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