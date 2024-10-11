Сегодня он представит свой мирный план Шольцу.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы война с Российской Федерацией закончилась не позднее следующего года.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он надеется, что объем помощи украинской армии не уменьшится, а Берлин продолжит поддерживать Формулу мира, пока Россия сопротивляется честной дипломатии и справедливому окончанию войны.

Президент добавил, что сегодня ознакомит Шольца со своим мирным планом. По его словам, документ содержит шаги, которые могут заставить Россию закончить войну:

"Хотелось бы не позднее, чем в следующем, 2025 году. И гарантировать не повторение агрессии. Этот план является мостом к проведению результативного саммита мира, который действительно поставит точку в войне. Этот план не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы усилить позицию Украины".

Зеленский в Германии

Как известно, президент Украины прибыл в Берлин сегодня утром. У него были запланированы встречи с Шольцем и лидером страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Канцлер уже анонсировал, что до конца года Украина получит от Германии, Бельгии, Дании и Норвегии новую помощь, стоимость которой оценивают в 1,4 миллиарда евро.

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