Германия вместе со странами-партнерами до конца этого года намерена предоставить помощь по безопасности для Украины на 1,4 млрд евро, а в следующем году - на 4 млрд евро.

Германия выделит миллиардные пакеты помощи на поддержку оборонных усилий Украины. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом их переговоров.

"До конца года, мы при поддержке наших партнеров из Бельгии, Дании и Норвегии доставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 миллиарда евро", - подчеркнул Шольц.

В частности, в этот пакет войдут средства противовоздушной обороны Iris-T, Skynex, зенитные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.

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"И в следующем году мы продолжим военную поддержку Украины - 4 млрд евро мы уже включили в наш бюджет. Это прямая двусторонняя военная помощь", - сообщил Шольц.

Также канцлер Германии сообщил, что страны "Большой семерки" дополнительно в этом году предоставляют Украине кредит объемом 50 млрд евро в соответствии с решением саммита G7 в Апулии.

Кроме того, как отметил Шольц, в Украину уже доставлен от Германии новый всеобъемлющий военный пакет помощи на сумму 600 миллионов евро. Эта поддержка включает пятую систему противовоздушной обороны Iris-T SLM, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны.

Щольц отметил, что предоставление военной помощи Украине продолжается и центральным элементом остаются системы ПВО.

"Недавно мы дополнительно выделили 170 миллионов евро, чтобы быстро устранить худшие поломки и восстановить тепло и энергоснабжение", - добавил Шольц.

Канцлер заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку.

"Это четкий сигнал Путину: игра на время ничего не даст! Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину", - подчеркнул Шольц.

Также канцлер Германии заверил, что "эта решимость и твердая позиция является фундаментом, на котором мы вместе совместно будем искать все возможности для достижения справедливого и прочного мира в Украине".

Шольц выступает за второй саммит мира

Шольц отметил, что поддерживает проведение второго Саммита мира и что Россия должна быть приглашена на этот саммит.

"Мы единодушны в том, что после первой конференции в Бюргенштоке в июне должна быть следующая конференция... И Россия также должна принять в ней участие", - подчеркнул Шольц.

По его убеждению, реализация мира может произойти только на основе международного гуманитарного права. "И это потребует от нас сверхусилий для того, чтобы достичь для Украины справедливого и длительного мира. Это является нитью в нашей совместной деятельности. Мы не имеем права принимать диктат "мира" со стороны России", - сказал Шольц.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас как раз знакомит ключевых партнеров со стратегией приближения мира для Украины.

"Это план абсолютно четких шагов. Реалистичных, по нашему мнению, шагов, которые могут подтолкнуть всю ситуацию к настоящему миру. Украина больше всех на свете хочет именно справедливого и скорейшего завершения этой войны. Война разрушает нашу страну, уносит жизни наших людей и именно украинцы всегда делали все, чтобы эта война не пришла на нашу землю", - сказал Зеленский.

Президент Украины благодарной Германии за помощь, и в частности за предоставление средств ПВО.

"Для нас очень важно, чтобы и в следующем году помощь не уменьшилась", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства благодарит Германию за поддержку Формулы мира. Вместе с тем Зеленский обратил внимание, что Россия уклоняется от честной дипломатии, а именно от того, чтобы завершить войну справедливо и на основе Устава ООН.

"Сегодня я представлю Олафу план, как по нашему мнению, нам принудить Россию к миру, то есть, как завершить эту войну. Хотелось бы не позднее, чем в следующем, 2025 году, и гарантировать не повторение агрессии. Этот план является мостом к проведению результативного саммита мира, который действительно поставит точку в войне. То есть, этот план не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позицию Украины ради приближения к миру", - сказал Зеленский.

Он сказал, что это можно сделать во взаимодействии со всеми партнерами и рассчитывает на поддержку Германии.

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