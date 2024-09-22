По его словам, победа должна быть справедливой для Украины.

В последнее время стали чаще звучать заявления о возможных переговорах между Украиной и РФ. В частности, этим летом в Швейцарии даже состоялся мирный саммит относительно войны в Украине. Президент Владимир Зеленский объяснил изданию The New Yorker, почему стал более открытым в этом вопросе.

"В моем мышлении не произошло никаких изменений. Это потому, что победа - это справедливость. Справедливой является та победа, результат которой удовлетворяет всех - тех, кто уважает международное право, тех, кто живет в Украине, тех, кто потерял своих близких и родных. Для них цена высока. Для них никогда не будет оправдания тому, что сделали Путин и его армия. Вы не можете просто зашить эту рану, как хирург, потому что она в вашем сердце, в вашей душе. И поэтому ключевым нюансом является то, что хотя справедливость не закрывает наших ран, она дает возможность мира, который мы все признаем справедливым. Это несправедливо, что у кого-то отобрали сына или дочь, но, к сожалению, эта несправедливость имеет окончательный характер и вернуть их невозможно. Но справедливость по крайней мере дает определенное завершение", - отметил глава государства.

По его словам, дело не в стремлении Украины к справедливой победе, а в том, что Кремль вообще не имеет желания прекращать боевые действия на любых разумных условиях.

Видео дня

"Если мир объединяется против него, он делает вид заинтересованности в диалоге - "Я готов договариваться, давайте это сделаем, давайте сядем вместе", - но это только разговоры. Это пустая риторика, выдумка, которая мешает миру стоять вместе с Украиной и изолировать Путина. Он делает вид, что открывает двери для диалога, а те страны, которые стремятся к геополитическому балансу, например Китай, а также некоторые другие азиатские и африканские государства, говорят: "О, видите, он нас слышит и готов вести переговоры". Но это все лишь видимость. Со своей стороны мы видим, в какую игру он ведет, и меняем подходы к прекращению войны", - говорит Зеленский.

Как он объясняет, там где Кремль ведет пустую риторику, Киев предлагает реальную формулу установления мира - конкретный план того, как можно положить конец войне. В издании напомнили, что в 2022-2023 году позиция президента Украины была более категорична относительно переговоров с врагом, тогда как сейчас, кажется, открылось окно для этой возможности.

"Если мы вернемся на два года назад, на саммит G-20 в Индонезии, в своем видеовыступлении я представил нашу формулу мира. С тех пор я достаточно последовательно заявляю, что россияне блокировали все наши инициативы с самого начала и продолжают это делать. И я сказал, что любой переговорный процесс будет неудачным, если он будет с Путиным или с его окружением, которые являются его марионетками. Все говорили, что мы должны допустить возможность какого-то диалога. И я сказал им: "Смотрите, ваше впечатление, что Путин хочет закончить войну, ошибочно. Это потенциально фатальная ошибка, которую вы делаете, я вам говорю", - подчеркнул глава государства.

Как добавляет Зеленский, Украина должна со своей стороны демонстрировать, что ее желание к переговорам настоящее, однако нужно быть конструктивными. Так, можно провести саммит, на котором будет разработан мирный план. Далее предложение передадут россиянам.

"Мы напишем план и передадим его россиянам. Они могли бы сказать: "Мы готовы говорить", а потом у нас бы был второй саммит, на котором они бы сказали: "Эта ваша формула, мы с ней согласны". Или, как альтернатива, "Мы не согласны. Мы считаем, что должно быть так и так". Это называется диалогом. Но чтобы это произошло, нужно подготовить план без россиян, потому что, к сожалению, они, кажется, думают, что у них есть какая-то красная карточка, как в футболе, что они могут задержать и заблокировать все. Но наш план - он готовится", - подытожил он.

План завершения войны

The Times писал, что Запад и Украина имеют разные взгляды на победу, война может стать "вечной".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом планирует представить ему план победы Украины. В него входят четыре основных пункта и еще один, который потребуется после войны.

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