Украина уже имела опыт режимов прекращения огня с 2014 года, и Россия всегда те договоренности нарушала, рассказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что идеи о прекращении огня без предоставления Украине гарантий безопасности могут привести к дальнейшей оккупации и разрушению Украины российскими захватническими войсками. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Президент сообщил, что во время саммита услышал очень опасную риторику.

"Мы понимаем, какие лидеры эту риторику внедряют и нарушают относительно режима прекращения огня: сначала прекращение огня, а потом посмотрим... Очень страшный вызов для всех наших граждан. Сначала прекращение огня, а потом "мы посмотрим". Кто такие вы? Ваши дети умирают? Они там погибают? Разрушаются ваши дома?", - сказал Зеленский.

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В этой связи, он рассказал, что Украина уже имела опыт режимов прекращения огня с 2014 года, и Россия всегда те договоренности нарушала. Сначала была оккупация Крыма и части украинского Донбасса, что перешло в полномасштабное вторжение.

"Это говорит о том, что прекращение огня, когда нет дальше гарантий безопасности для Украины... это подготовка к продолжению оккупации Украины и разрушению нашей независимости и суверенитета. Вот что такое сегодня режим прекращения огня. Это называется диванные эксперты. По-другому это никак не называется. Люди, которые не пережили войну, а пережили ее в книжках, кино - это другая история. Люди, которые имеют общение с Путиным годы, месяцы, объятия и так далее, но никогда с ним не воевали. И это и есть аналитика без глубокого понимания войны, последствий войны и рисков для себя", - сказал Зеленский.

Он обратил внимание, что просто прекратить огонь - это модель, о которой можно услышать от некоторых европейских лидеров, Бразилии, Китая и точно это слышать от России.

"Это прекрасная модель для Российской Федерации. Прекращение огня сначала, а потом другое. Надо четко понимать, а что такое "другое"?", - отметил глава государства.

Он напомнил, что в 2014 году после пункта о прекращении огня, который нарушался Россией, был пункт об "обмене пленных", но обмена по формуле "всех на всех" не происходило. Зеленский подчеркнул:

"Когда в 2019 году я стал президентом, в декабре договаривались с Путиным об обмене "всех на всех", мы обменяли 130 человек, но никаких "всех на всех". Все остальные остались в тюрьмах. Десять лет. Поэтому, нельзя так говорить: а потом мы посмотрим. Безусловно, это не профессионально, абсолютно. И самое страшное - не ответственно".

Он добавил, что должен быть четкий план.

Перспектива переговоров с РФ

Как сообщал УНИАН, в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правитель России Владимир Путин стремится к прекращению огня в войне РФ против Украины.

Американский профессор с мировым именем, философ и исследователь вопросов политики и международных отношений Фрэнсис Фукуяма считает, что освобождение всей территории Украины в границах 1991 года на данном этапе является очень сложной задачей. В реальности нас ждут переговоры о прекращении огня, а не о мире.

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