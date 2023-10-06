Одной из обсуждаемых тем начала осени стала то ли смерть, то ли кома, то ли все еще жизнь военного преступника из Чечни Рамзана Кадырова. Что наталкивает на мысль: не то животное использовал Шредингер во время своего мысленного эксперимента с котом. Впрочем, если бы прогнозы "экспертов по болезням" действительно сбывались, мы бы, минимум, несколько раз в год хоронили Путина.

О том, что его дни сочтены, пишут уже более десяти лет, но Смерть никак не разлучит нас с этой темой.

Последний год особенно богат на прогнозы. Бросается в глаза, что уже давно даже не обсуждается, чем именно болен Путин.

Можно предположить, что источникам журналистов давно не сливали анализы. Но, скорее всего, дело в другом: все возможные варианты уже обсуждены многократно. Мы можем не знать свою группу крови, но точно знаем, что с поджелудочной у Путина (и почками у Кадырова).

Коротко об истории болезни. В 2012-м нам впервые "официально" рассказали, что нужно готовиться.

"Я знаю, что у него проблема. Он любит дзюдо. Он поднял парня, совершил бросок и свернул позвоночник", - расписывал журналистам самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко.

Откровенно говоря, непонятно, почему российские СМИ решили, что Путин повредил спину себе, а не спарринг-партнеру, но пошли слухи, им стали искать подтверждение: не так ходит, отменил поездки, не будет проводить шоу "прямая линия с народом"… Появились первые страшные смертельные диагнозы: рак позвоночника и рак спинного мозга.

Дальше диагнозы прогрессировали неудержимо, как реальные метастазы.

"По некоторым данным, Путину осталось жить около трех лет. Именно поэтому президент России спешит с вторжением в Украину", - кажется, что цитате год, но нет, это 2014-й. Приложение к американскому журналу New York Post, Page six рассказало всему миру о раке поджелудочной у Путина.

Заметим, что издание не имеет отношения к медицине, автор той статьи - Ричард Джонсон - пишет о звездах кино и музыки, изредка пописывает о России. Например, один из его заголовков: "Два российских олигарха, состоящие в любовном треугольнике с одной и той же женщиной, ругаются из-за таунхауса в Майами".

Тогда медиа много цитировали и российского блогера, журналиста Владимира Голышева. В 2015 он дал очень размытый диагноз: или кишечник, или желудок, или простата, или саркома. Но, правда, были у Голышева и более "конкретные" прогнозы. Например, он предсказал распад РФ до 2018 года.

Время шло, но смерть к Путину все не приходила. В СМИ заговорили о ремиссии, правда с оговоркой: "закончится в любой момент". К диагнозам добавились рак толстой кишки, щитовидки. Обсудили также болезнь Паркинсона, и пошли на второй круг, вернулись к поджелудочной.

"Путина регулярно обкалывают всяческими тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него недавно был диагностирован", — утверждал The Sun в декабре 2022-го.

Последний, или, скорее, "крайний" прогноз о смерти Путина сделал в прошлом месяце российский политолог Валерий Соловей. Он утверждает, что смерть возможна до конца этой осени. Но утверждает с размытым - "возможна".

Журналисты и политологи стали аккуратней с прогнозами, но астрологи и им подобные не сдаются. Они все чаще делают ставку на убийство во время переворота. В апреле 2020-го финалист "Битвы экстрасенсов" Сабухи Иманов послал весть: "В следующем году Путина уже не будет". Его коллега по шоу Максим Гордеев в марте 2022-го был также "точен" с прогнозом: мол, Путина до конца года убьют кадыровцы.

Астролог Влад Росс в декабре прошлого года обещал: "Все это произойдет весной, при входе Плутона – символа смерти – в знак Водолей, связанный с РФ". Его прогноз в феврале этого года: "Летом в его дом смерти войдет Марс и Черная Луна. Марс - это отравление, а Лилит - огнестрельное оружие. Поэтому до конца 2023 года он не доживет. Также вблизи затмения, в период с 20 апреля по 5 мая, в день смерти Гитлера, может умереть и этот диктатор".

Обилие новостей на эту тему породило что-то вроде теории заговора о том, что Путин сам распространяет слухи о своей смерти. Дескать, так он пытается умерить пыл оппонентов: "Не надо меня свергать, скоро я сам". Сложно поверить, что это может подействовать на ядовитых пауков в закрытой банке. Возможно, дело в том, что спрос рождает предложение на страницах СМИ.

Смерти маниакального кровавого диктатора ждут очень и очень многие.

Комментарии на эту тему разносятся молниеносно. Читателям, телезрителям хочется еще, сюжет не стареет и не надоедает.

Это - о жажде эмоций и нежелании анализировать информацию. Слишком велик соблазн поверить, что без Путина мгновенно закончится война и вернется мирная жизнь. Сценарий абсолютно сказочный, но слишком многие ждут подтверждений и конкретных дат. Любовь к таким новостям - симптом общества, болеющего инфантильностью, ждущего, что все произойдет само собой.

Это нормально - ждать смерти врага, желать ему смерти. Ненормально быть только наблюдателем, перекладывать ответственность на других и другое. Наконец, смерть от онкологии хоть и страшная, но недостаточная кара для такого преступника, как Путин. Как минимум, она должна наступить в тюремном лазарете.

Влад Абрамов