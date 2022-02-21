Сроки возвращения в Россию подразделений войск, по словам главы Генштаба, "в немалой степени будет зависеть также и от наших западных коллег".

Подразделения российских войск останутся на учениях в Беларуси столько времени, сколько потребует объективная необходимость. Только после этого они вернутся в места постоянной дислокации.

Об этом заявил на брифинге для военных атташе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, пишет ТАСС.

Он также сообщил, что в Минске считают политику НАТО по расширению на Восток агрессивной.

"Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", — подчеркнул глава Генштаба.

Сроки возвращения в Россию подразделений войск, по словам Гулевича, "в немалой степени будет зависеть также и от наших западных коллег".

"Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи Государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации", — отметил он.

Беларусь, по словам начальника Генштаба, считает политику НАТО по расширению на Восток агрессивной и необоснованной, в связи с ней вероятность вооруженного конфликта повышается. Гулевич также отметил, что Беларусь "вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран — членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства, и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации".

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Российской Федерации Владимир Путин решили продолжить совместные военные учения "из-за военной активности у границ и обострения на Донбассе".

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг считает, что продление военных учений подтверждает подготовку РФ к вторжению в Украину.

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