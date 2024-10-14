В Сеуле пообещали решительный ответ.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжуна заявил, что КНДР готовится взорвать дороги, которые соединяют эти две страны.

"Вполне возможно, что (взрывы в Северной Корее) произойдут уже сегодня (14 октября, - ред.)", - сказал Ли Сон Чжун, которого цитирует Yonhap.

По его словам, КНДР может сделать подрывы вдоль межкорейских дорог или другие провокационные действия. Представитель подчеркнул, что Южная Корея не пойдет на провокацию и пообещал "решительный ответ".

Видео дня

"Если Северная Корея пойдет на провокацию, мы ответим решительным ответом с точки зрения нашего права на самооборону", - сказал Ли Сон Чжун.

КНДР и Южная Корея

Ранее Южная Корея показала свою самую мощную ракету, которая способна пробить подземные бункеры КНДР.

Недавно стало известно, что КНДР пересмотрит свою конституцию, чтобы убрать оттуда декларируемую цель мирного объединения с Южной Кореей. Профессор изучения Северной Кореи в южнокорейском университете Кюннам Лим Юл-чул считает, что Пхеньян может полагаться на козырь ядерного оружия в попытках силового объединения полуострова.

На прошлой неделе глава КНДР Ким Чен Ын заверил, что не планирует нападать на Южную Корею.

Однако его сестра Ким Ё Чон пригрозила Южной Корее " ужасной катастрофой", если та еще раз направит дроны в Пхеньян.

Вас также могут заинтересовать новости: