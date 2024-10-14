По ее словам, будут приняты соответствующие решительные меры.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чон пригрозила Южной Корее "ужасной катастрофой", если та еще раз пришлет дроны в Пхеньян.

"Момент, когда в небе над нашей столицей снова будет обнаружен беспилотник ЮК, безусловно, приведет к ужасной катастрофе... Мы примем соответствующие решительные меры в ответ, если дроны, перевозящие политически мотивированный анти-КНДР мусор из ЮК через границу, снова проникнут в территориальное воздушное пространство КНДР", - заявила она, передает The Times.

Как отмечается, Сеул запускал на территорию своего агрессивного соседа пропагандистские листовки. На фоне этого КНДР предупредила, что подобные действия могут обернуться вооруженным конфликтом.

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Сначала министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен отрицал отправку беспилотников над городом, однако впоследствии объединенные начальники штабов заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть заявления КНДР.

В качестве мести Северная Корея отправила через границу тысячи воздушных шаров с мусором. В пятницу Сеул сообщил о нахождении около 40 новых таких объектов вдоль демилитаризованной зоны.

КНДР и Южная Корея

Ранее Южная Корея показала свою самую мощную ракету, которая может поразить подземные бункеры КНДР.

На прошлой неделе Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна не планирует нападать на своего южного соседа.

В то же время ожидается, что КНДР пересмотрит свою конституцию, чтобы убрать оттуда декларируемую цель мирного объединения с Южной Кореей. Профессор изучения Северной Кореи в южнокорейском университете Кюннам Лим Юл-чул считает, что Пхеньян может полагаться на козырь ядерного оружия в попытках силового объединения полуострова.

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