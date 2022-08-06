В МИД Северной Кореи считают, что Пелоси - "крупнейший разрушитель международного мира и стабильности".

Спикер МИД Северной Кореи Чо Ён Сам обвинил США в "анти-КНДР" политике и пригрозил расплатой за визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Южную Корею.

Соответствующее заявление опубликовало государственное информационное агентство КНДР.

Чо Ён Сам утверждает, что Пелоси приехала в Южную Корею, чтобы "подстрекать атмосферу противостояния".

Также представитель МИД заявил, что США ведут политику "анти-КНДР". Пелоси спикер назвал "крупнейшим разрушителем международного мира и стабильности".

Кроме того, в ведомстве утверждают, что американский политик спровоцировала гнев китайского народа из-за визита на Тайване, а до того нагнетала "атмосферу антироссийской конфронтации" своим визитом в Украину в апреле этого года.

Подводя итог, спикер МИД заявил, что Соединенным Штатам "придется заплатить" за то, что Пелоси разжигает, куда бы не приехала.

Напомним, накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. ДМЗ имеет протяженность около 240 км и ширину около 4 км, разделяет полуостров на две части – КНДР и демократическую Южную Корею.

Визит состоялся в рамках ее турне по Азии. Также в программе были визиты в Японию, Малайзию и Сингапур. Состоялся и визит на Тайвань, который не анонсировали публично.

Также ранее Северная Корея пригрозила новой корейской войной. КНДР обвинила США и Южную Корею в "разжигании военных действий".

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