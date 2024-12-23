Кроме того, к боевым действиям привлекли около 12 тысяч военных КНДР, хотя их присутствие скрывают за фальшивыми документами.

Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество: Пхеньян активно поставляет оружие Москве для войны в Украине, а взамен получает финансовую поддержку и нефть, крайне необходимую для своей экономики, пишет The Wall Street Journal.

Спутниковые снимки показывают, что Северная Корея не только отправляет в Россию все больше боеприпасов, но и расширяет собственное производство оружия. Это позволяет Москве компенсировать потери, нанесенные санкциями и боевыми действиями.

"Северокорейские боеприпасы поддерживают обороноспособность России", - отметил Андрей Коваленко, офицер украинской армии.

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По данным западных чиновников, Пхеньян, вероятно, получит от Кремля доступ к ядерным технологиям, что вызывает серьезное беспокойство среди союзников США.

Миллионы артиллерийских снарядов из Северной Кореи уже помогли России компенсировать нехватку боеприпасов. Украинские чиновники сообщают, что ракеты, переданные Пхеньяном, сейчас составляют значительную часть российских атак. Северокорейские системы вооружения, такие как модернизированные реактивные установки KN-25, активно используются.

Россия получает также человеческие ресурсы: "Около 12 000 северокорейских солдат уже вовлечены в боевые действия", - утверждают представители США. Однако Москва и Пхеньян пытаются скрыть участие этих военных, предоставляя им фальшивые документы.

Развертывание новых ракетных заводов в Северной Корее сопровождается увеличением железнодорожного и морского транспорта. В то же время Москва обеспечивает Пхеньян топливом и технологиями.

"Северокорейские ракеты изготавливаются на заказ", - сообщил Дэмиен Сплитерс из Conflict Armament Research.

На Генеральной Ассамблее ООН представители Пхеньяна отрицали поставки оружия. Однако, по данным СБУ, перехваченные телефонные звонки подтверждают присутствие северокорейских военных в России.

"Вчера пришел поезд, где-то 100 человек, сегодня еще 120", - говорится в перехваченном разговоре российской медсестры.

Усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей увеличивает напряжение в регионе и создает угрозы для международной безопасности.

КНДР в войне России против Украины

Ранее в разведке сообщали, что по крайней мере часть из 11 000 северокорейских солдат, размещенных в Курской области РФ, была отправлена на реальные боевые действия. При этом в результате погибли не менее 100 человек, а количество раненых достигло 1000.

Причиной таких больших потерь в разведке Южной Кореи назвали отсутствие у солдат КНДР опыта ведения боевых действий с участием беспилотников и их незнание открытой местности. Также отмечалось, что российские военные уже называют северокорейских солдат "обузой".

Впоследствии стало известно, что Северная Корея готовится отправить в Россию дополнительные войска и военную технику, в частности с дронами-камикадзе, для поддержки РФ в войне против Украины.

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