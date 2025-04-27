По словам Бена Родса, Трамп отвернул союзников от США.

Еще в 1941 году 32-й президент США Франклин Д. Рузвельт говорил о том, что Соединенные Штаты не должны быть "заперты за древней китайской стеной", заявляя о необходимости расширить отношения с другими странами мира. Нынешний президент США Дональд Трамп выбрал совершенно другой подход к внешней политике, который может практически полностью изолировать страну.

Бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности, американский писатель и политический обозреватель Бен Родс в своей колонке для The New York Times рассказал, чего добился Трамп за 100 дней своего второго президентского срока.

Главные "достижения" Трампа

Он отметил, что при Трампе США вышли из международных соглашений по таким фундаментальным вопросам, как здравоохранение и изменение климата. Из-за этого союзники больше не рассматривают Вашингтон как надежного партнера.

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По мнению Родса, из-за жесткой миграционной политики Трампа США превращаются в почти полностью закрытую для иностранцев страну, а его торговая война разрушила систему международной торговли, создав новые барьеры для ведения бизнеса с каждой страной на Земле.

Также обозреватель напомнил о том, что Трамп сильно сократил иностранную помощь, что не только лишило поддержки людей, которые потеряли почти все, но и снизило поддержку демократии за рубежом. Сокращение расходов на научные исследования привело к свертыванию глобальных научных исследований и сотрудничества.

Миротворческие амбиции Трампа также провалились. Родс подчеркнул, что перемирие в Секторе Газа провалилось, а Россия продолжает войну против Украины. В это время Европа отворачивается от США, а Канада бойкотирует американские торвары.

Обозреватель отметил, что Китай, который являлся главной целью Трампа в его торговой войне, вероятнее всего, с легкостью переживет возмутительные пошлины со стороны США.

"Рузвельт оставил нам в наследство веру в то, что мы - хорошие парни. Господин Трамп разрушает это притворство, поскольку сокращение расходов на американское военное ведомство почти наверняка привело к гибели большего числа гражданских лиц, чем вторжение России в Украину", - написал Родс в своей статье.

Смогут ли США изменить свой курс при Трампе

Из-за действий Трампа у американцев теперь гораздо больше общего с людьми в других странах, чьи граждане живут в условиях коррупкции, автократии и олигархии, считает обозреватель. Он предположил, что этот нелегкий для США период может сблизить жителей страны с другими людьми, которые уже проходили нечто подобное.

Родс считает, что у США нет шансов стать нормальной страной при Трампе. Он заявил, что следование лозунгу "Америка превыше всего" - равносильно капитуляции перед фашизмом.

Обозреватель заверил, что сила США всегда была связана с ее многонациональностью, которые не боялись смотреть в будущее. По его словам, Трамп же боится демографических изменений, из-за чего пытается подавить их с помощью реакционной политики.

"Если мы продолжим идти по этому пути, шествие цивилизации оставит нас позади, в страшном, уменьшенном и обедневшем месте. Если же мы вернем себе чувство самостоятельности, то сможем вновь войти в мир как его часть - не гегемон и не враг", - резюмировал Родс.

Администрация Трампа планирует провести переговоры с Северной Кореей

Ранее высокопоставленный американский чиновник и еще три источника, знакомые с этими дискуссиями сообщили журналистам издания Axios, что администрация президента США Дональда Трампа неофициально проводит обсуждение с внешними экспертами, чтобы, вероятно, возобновить диалог с Северной Кореей. По словам научного сотрудника Института Брукингса Эндрю Йо, "много положительных заявлений" Трампа о Ким Чен Ыне свидетельствуют о том, что президент США заинтересован в этом вопросе.

В свою очередь бывший высокопоставленный американский чиновник отметил, что члены администрации проводят "начальное планирование", понимая, что может понадобиться лишь "одно цветастое письмо" от Кима, чтобы привлечь внимание президента США, "и тогда можно начинать гонку".

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