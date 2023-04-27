По словам экс-министра, вопрос Крыма для Эрдогана всегда был "личной историей".

В случае смены власти в Турции, отношение к России не изменится, разве что к ее президенту Владимиру Путину.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин по поводу президентских выборов в Турции, которые запланированы на 14 мая. Основными кандидатами, по данным опроса, являются нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и представитель от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Климкин пошутил, что не будет комментировать слухи о здоровье президента (Эрдогану стало плохо в прямом эфире, и СМИ написали, что возможно у президента инфаркт - УНИАН), поскольку не является медиком.

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При этом он отметил, что во время предвыборной кампании есть большие нагрузки. "То ли это серьезные вопросы со здоровьем, то ли не очень, мы с вами, конечно, сказать не сможем. Но для избирателей и для всех вообще любой сигнал по проблемам со здоровьем у Эрдогана - это серьезный сигнал, он влияет на бизнес, влияет на политику", – отметил Климкин.

При этом он подчеркнул, что Эрдоган будет всегда "игроком в отношении Турции". "Эрдоган является очень харизматичной личностью. Он пытался и пытается быть своеобразным мостиком между западным миром и Россией. Пытается поддерживать отношения с Путиным и с западными лидерами, поскольку Турция является частью НАТО, членом Альянса", - отметил Климкин.

По его словам, точно сейчас никто не может сказать, какую политику будет проводить представитель оппозиции, если выиграет на президентских выборах в Турции. Климкин добавил, что сейчас оппозиционные силы пытаются говорить России, что они не будут антироссийскими. "Но тем не менее нюансы, конечно, будут. Мы также понимаем, что для Эрдогана история Украины в каком-то смысле личная история вокруг Крыма. Эрдоган в значительной мере всегда собирал голоса крымских татар, живущих уже много лет в Турции. Он всегда на них рассчитывал, поэтому вопрос Крыма для него это и вопрос внешней политики, и вопрос внутренней политики", - подчеркнул Климкин. При этом он выразил убеждение, что при любом развитии событий Турция все равно остается членом НАТО и "не будет играть непосредственно на Россию в любом из вариантов". Климкин отмечает, что здесь лишь нужен ответ на вопрос, какими будут торговые связи и в сфере безопасности, в случае смены власти в Турции.

"Но я не думаю, что формат отношений с Россией при другом руководстве фундаментально изменится. Просто у Эрдогана есть определенная история отношений с Путиным, и это ему помогает контактировать с президентом России, "пробивать" вопросы, в частности, по зерновому соглашению. Удастся ли их пробивать другому турецкому президенту, или эта роль перейдет тогда полностью в Китай, который будет играть большую роль тогда, это мы должны посмотреть", - отметил он.

Климкин убежден, что фундаментально политика в отношении Украины не изменится после президентских выборов в Турции, разве что оппозиция внесет свои тонкости не в ключевые направления. "С оппозицией отношение к России едва ли изменится, а отношение к Путину может измениться в худшую сторону", - подчеркнул Климкин. При этом он отметил, что все это зависит от многих факторов: какими будут выборы в Турции, будет ли Эрдоган активно участвовать в компании, или все же будет онлайн.

Выборы в Турции - что известно

Президентские выборы в Турции запланированы на 14 мая 2023 года. Президента будут выбирать сроком на пять лет.

Вчера Эрдогану стало плохо во время интервью в прямом эфире. Съемку остановили. Через 10 минут эфир возобновили. Эрдоган извинился и объяснил, что ему стало плохо из-за проблем с желудком. После этого он ответил на еще несколько вопросов и эфир завершился.

Впоследствии турецкие СМИ написали, что у Эрдогана случился инфаркт миокарда.

В партии Эрдогана опровергли слухи о том, что у него случился инфаркт. Представитель Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что это "аморальные ложные новости".

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