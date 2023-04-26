Политик пояснил, что вернулись проблемы с желудком, а также повлиял очень плотный график.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо в прямом эфире во время интервью. политик прервать съемку.

Как сообщает TRT World, Эрдоган должен был появиться в вечернем эфире Ulke TV и Kanal 7. однако график президента был настолько плотным, что эфир сместили на полтора часа. Однако посреди вопроса съемку прервали.

Через 10 минут эфир возобновили, Эрдоган извинился и объяснил, что ему стало плохо - обострились проблемы с желудком.

Видео дня

"В какой-то момент я подумал, поймут ли меня правильно, если я отменю участие в программе. Но ведь было обещание. Прошу прощения у вас и у аудитории", – отметил президент.

После этого Эрдоган ответил на еще несколько вопросов и эфир завершился.

Выборы в Турции

Сейчас Эрдоган активно занимается предвыборной кампанией. 14 мая он снова будет бороться за пост президента Турции с совместным кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Вас также могут заинтересовать новости: