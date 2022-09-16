Около половины китайских военных не имели боевого опыта.

Исследователи из Национального университета обороны США нашли общую потенциальную слабость вооруженных сил Китая и России.

Об этом пишет CNN.

В отчете подробно рассматривается история более 300 высших офицеров Народно-освободительной армии (НОАК), служивших в армии, на флоте, в авиации, в ракетных войсках и в силах стратегической поддержки. Анализируется ситуация за шесть лет, предшествовавших 2021 году.

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В отчете указано, что эти военные не имели опыта работы за границей, около половины были "профессиональными политическими комиссарами" без боевого опыта.

Также китайские военные вряд ли имели опыт работы в какой-либо другой отрасли, кроме той, в которой они начали свою карьеру. Это резкое отличие от армии США, где перекрестное обучение является законным требованием с 1986 года.

В докладе отмечается, что низкая общая сплоченность сил стала проблемой для россиян во время полномасштабной войны в Украине. Также это "может снизить эффективность Китая в будущих конфликтах".

"Например, оперативные командиры редко имеют опыт карьерного роста в области тылового обеспечения, и наоборот. Оперативные командиры, которым никогда не нужно было достигать высокого уровня понимания логистики или технического обслуживания, могут не суметь оптимально использовать эти силы, аналогично было при еще одной неудаче России в 2022 году", – говорится в отчете Джоэла Ватноу, старшего научного сотрудника университетского Центра изучения военных вопросов Китая.

В то же время Карл Шустер, бывший директор по операциям в Объединенном разведывательном центре Тихоокеанского командования США на Гавайях, высоко оценивший этот отчет, предостерег от использования его в качестве прогноза.

Он отметил, что у НОАК есть множество преимуществ перед российскими вооруженными силами. Китай лучше обучает новобранцев и не полагается на призывников, в то время как российская армия "полагается на семимесячных призывников – это 80-85% личного состава".

И, в отличие от России, в Китае есть профессиональный унтер-офицерский корпус, добавил Шустер.

"Неявный вывод исследования о том, что НОАК может быть не в состоянии проводить эффективные совместные операции, неуместен", — сказал Шустер.

Также он отметил, что Китай отстает от США примерно на четыре или пять лет с точки зрения возможностей совместных операций.

Он предупредил, что Китай работает над улучшением сплоченности сил. Как пример он привел операции вокруг Тайваня, начатые Китаем после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как писал УНИАН, 4 февраля по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

В то же время в этом году инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Посол Китая в США Цинь Ган пытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

Накануне китайский депутат приехал в РФ. Он стал самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала полномасштабной войны в Украине.

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