Глава государства сообщил, что Украина готова встречаться с руководством Китая для обсуждения путей победы над российской агрессией.

Президент Украины Владимир Зеленский отнес лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина к лидерам тех государств, которые не решаются приобщаться к поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита о справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие 47 государств и организаций.

"Что у нас с лидером Китая? Мне кажется, что это именно тот момент, именно он один из тех лидеров, которые колеблются, скажем так. И мне кажется, для нас очень важно делать все, чтобы задействовать в победе над войной максимум государств, как бы далеко они ни были. Мне кажется, что это и есть в целом победа мира над войной", - сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что победа Украины должна стать примером для всего мира и великих государств, которые думают о возможной агрессии, что этой агрессии не должно быть.

"Важно жить в мире в гармонии и без жертв. Это очень важно, если мы хотим развиваться. И поэтому мы и отправляем сигналы таким государствам и говорим, что мы готовы встречаться, обсуждать и вместе побеждать агрессию Российской Федерации. Ожидаем ответов некоторых государств", - сказал Зеленский.

Война в Украине - позиция Китая

В Министерстве иностранных дел ожидают, что Си Цзиньпинь использует влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить агрессивную войну против Украины.

Зеленский заявил, что Украина официально передала Китаю приглашение участвовать в реализации формулы мира.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Си Цзиньпин посетил Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Недавно представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун заявил, что Пекин "не исключает возможности" телефонного разговора или встречи главы КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

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