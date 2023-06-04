Украинская сторона пытается углубить понимание ситуации Пекином.

Министр обороны Китая Ли Шанфу пообещал расширить военную связь с Киевом.

Это произошло в субботу, 3 июня, во время встречи Шанфу с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишет Bloomberg. Отмечается, что китайский министр предложил использовать "все возможные средства", чтобы попытаться прекратить войну России в Украине.

При этом Пекин продолжает настаивать на роли миротворца, несмотря на тесные политические и экономические связи с Москвой. Во время встречи министров украинская сторона стремилась углубить понимание ситуации Китаем.

Видео дня

"Они готовы к общению для расширения контактов между украинским и китайским военным руководством. Надеюсь, мы увидим какую-то динамику после встречи", - отметил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов по итогам переговоров.

Война в Украине - позиция Китая

Китай постоянно подчеркивает свою нейтральную позицию относительно войны РФ против Украины. При этом недавно премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном и подписал ряд экономических соглашений.

Спецпредставитель по урегулированию российско-украинской войны Ли Хуэй заявил, Пекин готов участвовать в мирном завершении войны в Украине, но на основе "мирного плана", который поддерживает РФ.

Согласно некоторым СМИ, российские военные в Украине пользуются амуницией китайского происхождения.

Вас также могут заинтересовать новости: