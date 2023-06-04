Министр обороны Китая Ли Шанфу пообещал расширить военную связь с Киевом.
Это произошло в субботу, 3 июня, во время встречи Шанфу с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишет Bloomberg. Отмечается, что китайский министр предложил использовать "все возможные средства", чтобы попытаться прекратить войну России в Украине.
При этом Пекин продолжает настаивать на роли миротворца, несмотря на тесные политические и экономические связи с Москвой. Во время встречи министров украинская сторона стремилась углубить понимание ситуации Китаем.
"Они готовы к общению для расширения контактов между украинским и китайским военным руководством. Надеюсь, мы увидим какую-то динамику после встречи", - отметил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов по итогам переговоров.
Война в Украине - позиция Китая
Китай постоянно подчеркивает свою нейтральную позицию относительно войны РФ против Украины. При этом недавно премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном и подписал ряд экономических соглашений.
Спецпредставитель по урегулированию российско-украинской войны Ли Хуэй заявил, Пекин готов участвовать в мирном завершении войны в Украине, но на основе "мирного плана", который поддерживает РФ.
Согласно некоторым СМИ, российские военные в Украине пользуются амуницией китайского происхождения.