В Иране заверили Китай и Россию, что атомные разработки Тегерана носят "мирный характер".

Китай потребовал от США немедленного снятия санкций с Ирана, которые постоянно ужесточаются из-за нарушений прав человека в стране, ядерной программы и помощи Тегерана России в ее агрессии против Украины. С таким призывом выступил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по итогам трехсторонней встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замминистра иностранных дел Ирана Каземом Гарибабади, передает France 24.

"Мы провели углубленный обмен мнениями по ядерной проблеме и отмене санкций. Мы подчеркнули необходимость прекращения всех незаконных односторонних санкций", - отметил он.

По словам Чжаосюя, он сошелся с Рябковым и Гарибабади во мнении, что единственный практичный способ урегулировать ситуацию - это диалог на основе взаимного уважения интересов. Также стороны призвали создать условия для дипломатических усилий.

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"Мы подтверждаем важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия в качестве краеугольного камня международной системы ядерного нераспространения. Китай и Россия приветствуют подтверждение Ираном мирного характера его атомных разработок и его нежелание разрабатывать ядерное оружие. Китай, Россия и Иран подчеркнули, что все стороны должны избегать действий, которые подрывают профессиональное, объективное и беспристрастное выполнение Международным агентством по атомной энергии своих обязанностей", - отметил Чжаосюй.

Политика максимального давления США на Иран

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность возобновил политику "максимального давления" в виде антииранских санкций, повторив подход, который он применял во время своего первого срока. В марте он направил Тегерану письмо, в котором призвал к ядерным переговорам и предупредил Иран о возможных военных действиях в случае отказа.

В МИД Ирана ответили, что намерены провести тщательную оценку ситуации перед тем, как отвечать американскому лидеру. В то же время, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отверг предложение Трампа, хотя позже в Иране дали понять, что открыты к переговорам, если те будут ограничены военными вопросами.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин по просьбе американского коллеги согласился стать посредником. В то же время в министерстве иностранных дел КНР призвали все стороны к "спокойствию и сдержанности", чтобы избежать эскалации.

Стоит отметить, что Трамп во время первого президентского срока вышел из ядерной сделки, предусматривающей ограничение ядерной программы Ирана в обмен на ослабление санкций, поскольку соглашение, на его взгляд, было недостаточно прочным, чтобы помешать Тегерану заполучить ядерное оружие.

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