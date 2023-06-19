Вашингтон опасается, что поставки могут осуществлять неофициально отдельные китайские компании.

Власти Китая заверили американскую сторону, что не поставляли и не намерены поставлять России летальное оружие. Но Вашингтон по-прежнему обеспокоен тем, что это могут делать отдельные китайские компании. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сегодня находящийся с визитом в Пекине, пишет CNN.

По словам дипломата, он рад получению подобных заверений от китайской стороны, и пока нет никаких доказательств, способных опровергнуть эти заверения.

"Тем не менее, нас постоянно беспокоят китайские фирмы — компании, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительными в этом отношении", — сказал Блинкен.

Визит Блинкена в Китай – что известно

В конце прошлой недели госсекретарь (глава МИДа) США Энтони Блинкен приехал в Пекин с официальным визитом. Это первый подобный визит за последние 5 лет, что говорит о его большой важности. Сейчас США и Китай находятся в крайне напряженных отношениях и хотят исправить это.

В рамках этого визита Блинкен встретился в том числе с руководителем Китая Си Цзиньпинем. Основной темой для обсуждения, очевидно, была ситуация вокруг Тайваня. Тем не менее, в последнее время большую важность для обеих стран приобрела тема Украины.

Примечательно, что незадолго до этого визита глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался новенькой китайской бронетехникой китайского производства. Власти Китая опровергли поставки, сделав общее заявление, но не ответив конкретно, откуда взялись китайские броневики у боевиков Кадырова.

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