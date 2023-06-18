Американских чиновников такого уровня не было в Китае уже 5 лет.

Государственный секретарь (глава МИД) США Энтони Блинкен провел многочасовую встречу со своим китайским коллегой Цинь Ганем. Среди прочего обсуждали войну в Украине, пишет CNN.

По информации издания, важная и давно ожидаемая встреча, которая состоялась сегодня в Пекине, длилась около 5 часов. На этот визит Блинкина в Китай американцы возлагают большие надежды – хотят нормализовать напряженные отношения с КНР и заодно обсудить тему войны в Украине.

"Официальные представители обоих правительств выразили надежды на визит, но Блинкен пообещал выразить "нашу очень серьезную озабоченность по целому ряду вопросов", включая вторжение России [в Украину]", – пишет CNN.

Видео дня

Издание отмечает, что визит Блинкена в Китай — первый визит американского госсекретаря в эту страну за последние пять лет. Также это самый высокопоставленный чиновник США, который побывал в Китае с начала президентства Джо Байдена.

Напряженность в отношениях США и Китая

Между США и Китаем существует целый спектр вопросов, вызывающих противоречия, но главной проблемой двусторонних отношений является статус острова Тайвань. В августе прошлого года остров посетила спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) Нэнси Пелоси, что вызвало резко негативную реакцию Пекина вплоть до намеков на применение оружия против США.

В феврале, когда Китай и США планировали начать разрядку в отношениях, вспыхнул новый скандал из-за китайских воздушных шаров над Америкой. Изначально визит Блинкена в Китай планировался как раз на февраль, но его отменили из-за этого скандала.

Вас также могут заинтересовать новости: