В китайском МИД снова заговорили о мирных переговорах.

В Китае отрицают, что поставляли "кадыровцам" военную технику, в частности бронемашины. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заверил, что Пекин придерживается политики мирных переговоров.

"Я не знаю, откуда берутся эти так называемые общедоступные доказательства. Наш давний принцип в вопросе об Украине заключается в том, чтобы всегда придерживаться объективной и справедливой позиции и быть приверженным продвижению мирных переговоров, а не разжиганию борьбы или выбрасыванию оружия на поле боя, как свидетельствует весь мир", - заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

При этом он намекнул на непрофессионализм журналистов, заявив, что "для действительно ответственного СМИ репортажи всегда должны основываться на фактах и вестись объективно, честно и профессионально".

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Китайская техника на войне против Украины - что известно

Пекин неоднократно подозревали в оказании помощи Российской Федерации в войне против Украины. При этом официальные представители Китая отрицали поставки предметов военного назначения Москве.

6 июня главарь Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с партией военной техники для батальона "Ахмата", который задействован в войне против Украины. Аналитики зафиксировали на кадрах восемь китайских броневиков China Tiger.

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