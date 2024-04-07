Все условия для начала войны между великими державами там уже сложились, говорит аналитик.

Китай угрожает началом Третьей мировой войны из-за спора с Филиппинами за часть акватории Южно-Китайского моря, в котором США выступают на стороне филиппинского правительства. Об этом пишет Fox News.

В течение марта корабли китайской береговой охраны несколько раз силой отгоняли филиппинские рыболовные суда от спорных островов, в том числе с применением водометов. Подобные инциденты случались здесь и в предыдущие годы.

Как пояснил журналистам американский эксперт по Китаю Гордон Чанг, Пекин "не уважает" соглашение о совместной обороне между Филиппинами и США.

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"Дважды в прошлом месяце, 5 и 29 числа, Государственный департамент (США) выдал Китаю письменные предупреждения о том, что мы готовы применить силу для выполнения наших обязательств согласно статье 4 Договора о взаимной обороне между США и Филиппинами. Это предупреждение, что мы готовы к войне", - пояснил Чанг.

Однако Китай тоже угрожает Америке войной из-за территориального спора с Филиппинами, но делает это неофициально. Как отмечает Fox News, на днях англоязычная газета China Daily, являющаяся официальным рупором Компартии Китая, опубликовала статью за авторством заместителя директора Института морского судопроизводства КНР Ян Сяо. Красноречивым было уже само название публикации - "Манилу (столица Филиппин) следует предостеречь от ужасов войны".

В самой статье автор проводит прямые параллели между филиппинско-китайским спором за морскую акваторию и взаимными территориальными претензиями европейских стран перед началом Первой мировой войны.

"Уроки Первой мировой войны должны быть учтены, особенно малыми государствами, потому что разжигание конфликта не будет служить интересам ни одной страны. Военное вмешательство США от имени Филиппин также будет катастрофическим для соседних стран. (...) Они не осознают, что как только в Азии прозвучит "выстрел из Сараево", невинные люди в странах Восточной и Юго-Восточной Азии станут самыми большими жертвами войны", - написал Ян Сяо в статье для China Daily.

Упомянутый выше американский эксперт-китаист Гордон Чанг отмечает, что эти завуалированные угрозы являются частью китайской стратегии - давить поочередно на всех соседей, ища слабое звено. Пекин поочередно устраивает информационные и реальные провокации против Филиппин, Тайваня и Японии.

Чанг отмечает, что Филиппины являются самой слабой в военном плане страной из этой тройки. И проблема в том, по его словам, что Пекин не верит в готовность США действительно применить силу для защиты союзника.

"Многие люди говорят, что мы вступим в войну с Китаем в этом или следующем году. Я не говорю, что мы вступим, но, если мы вступим, более вероятно, что борьба начнется через Филиппины, чем она начнется через Тайвань или Японию. Если вы посмотрите на ситуацию (...) у вас есть все элементы для войны великих держав, которая начинается на Филиппинах", - убежден Чанг.

Территориальные претензии Китая к Тайваню, Филиппинам и Японии

Китай имеет территориальные претензии практически ко всем своим соседям, включая Россию. Едва ли не наиболее остро стоит вопрос Тайваня: Пекин считает все это государство своей провинцией и периодически угрожает "воссоединением".

В отношении Японии Китай имеет территориальные претензии к нескольким не заселенным островам в Восточно-Китайском море, таким как Сенкаку. Периодически это приводит к военно-политической напряженности между двумя странами.

Что касается Филиппин, спорными территориями являются некоторые рифы и острова в Южно-Китайском море, в частности мель Скарборо. Филиппины даже обратились в трибунал ООН, который вынес решение в пользу Манилы, но Пекин не признал решение трибунала.

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