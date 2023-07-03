Китайский военный министр очень хочет устроить морские маневры с участием российского флота.

Китай хочет установить более тесные связи с Россией в военной сфере. Об этом заявил министр обороны Китая Ли Шанфу на встрече с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, пишет Bloomberg.

"Совместными усилиями обеих сторон отношения между двумя военными ведомствами будут продолжать углубляться и укрепляться, постоянно добиваться нового прогресса, и выйдут на новый уровень", – заявил китайский министр.

По словам Ли, он в частности надеется на более регулярные учения, совместно проводимые российским и китайским военными флотами.

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Как отмечает Bloomberg, данные заявления китайской стороны подтверждают, что Пекин намерен укреплять связи с Москвой, несмотря мятеж "Группы Вагнера", который создал самую большую угрозу правлению Владимира Путина за все время.

Российско-китайские отношения – последние новости

После скоротечного мятежа вагнеровцев Китай почти сутки хранил молчание и лишь затем озвучил свою публичную позицию. В заявлении Пекин выразил поддержку режиму Путина и назвал мятеж внутренним делом РФ.

Чуть позже китайский посол в ЕС заявил, что Китай выступает за территориальную целостность Украины. Эту стандартную для Пекина формулировку дипломат неожиданно дополнил уточнением, что Крым тоже должен быть частью Украины.

По мнению американского Госдепартамента, в последнее время Пекину становится все труднее поддерживать занятый курс в отношении российско-украинской войны. Китай пытается одновременно и поддерживать Россию, и играть в нейтралитет.

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