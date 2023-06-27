Посол КНР заявил, что они уважают территориальную целостность всех стран.

Китай может поддержать стремление Украины восстановить территориальную целостность в границах 1991 года.

Посол Китайской Народной Республики в Европейском союзе Фу Цун в интервью Al Jazeera на вопрос журналистов о поддержке целей Киева, в том числе в возвращении оккупированных Россией территорий, сказал: "Не понимаю, почему бы и нет".

"Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим Советским Союзом, мы на это и согласились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и именно за это мы выступаем", - заявил Фу Цун.

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Позиция Китая в войне

Как известно, КНР почти год сохраняла нейтралитет. В начале 2023 года они опубликовали официальной документ, в котором изложили свое видение завершения войны в Украине.

В так называемом "мирном плане", составленном до того, как президент Китая поговорил с Владимиром Зеленским, Пекин выступил за политическое урегулирование войны.

В конце марта китайский лидер прибыл в Москву, где встретился с Путиным. После встречи он сказал, что Китай придерживается "объективной и беспристрастной позиции". С президентом Украины Си Цзиньпин поговорил 26 апреля.

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