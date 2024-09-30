Также он подробно раскрыл позицию Польши в важных вопросах.

Россия не смогла бы вести войну против Украины без поддержки со стороны Пекина, поэтому Китай может и должен остановить ее.

Об этом в разговоре с журналисткой The Washington Post Лалли Веймут заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Путин не смог бы вести эту войну без компонентов и материалов из Китая. Поэтому Китай мог бы остановить эту войну. И он должен это сделать", - добавил он.

По мнению польского министра, кремлевский правитель Путин остановится только тогда, когда поймет, что не может победить "приемлемой" ценой. Также Сикорский считает ядерные угрозы лишь способом запугать общественное мнение на Западе:

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"Путин - диктатор. Его будет сдерживать наша сила, а не его собственные доктрины. Никто не планирует никакой агрессии против России. Это Россия является агрессором. Это Россия вторглась в Украину. Путин чувствует себя в безопасности, бросая все свои силы в войну против Украины, потому что он знает, что НАТО - это чисто оборонительный альянс".

Сикорский заверил, что Варшава поддерживает членство Украины в НАТО и желает, чтобы страна победила в этой войне. Также он выступил за усиление украинской противовоздушной обороны, сбивание российских ракет и дронов, которые залетают на территорию Польши, и снятие запрета бить дальнобойным оружием по аэродромам на территории РФ.

Министр признал, что в Польше волнуются за результат президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, однако страна хочет иметь с ними "лучшие отношения", независимо от того, кто победит. На вопрос об "усталости на Западе" он ответил так: "От чего мы устали? Это украинцы устали. Мы должны придерживаться курса, потому что, если Путин проиграет, международное право будет восстановлено, и Россия будет реформироваться".

Роль Китая в войне

Мнение о том, что Пекин имеет достаточно влияния, чтобы заставить Россию закончить полномасштабную войну против Украины, высказывал и президент Владимир Зеленский, и лидеры других стран.

Соединенные Штаты обвиняют Китай в помощи России в восстановлении ее военно-промышленной базы. Пекин уверяет, что не помогает ни одной из сторон, однако страна является близким партнером Москвы.

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