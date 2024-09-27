В Китае отметили, что такая платформа будет открытой.

Китай вместе со странами Глобального Юга планирует создать платформу "Друзья Мира", которая будет направлена на "политическое урегулирование войны в Украине". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.

В частности министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом в кулуарах ООН.

Ван И рассказал во время встречи, что Китай, Пакистан и другие страны Глобального Юга намерены создать платформу "Друзья Мира", которая будет направлена на "кризис" в Украине. По словам главы МИД Китая, эта платформа является открытой и не стремится ни с кем конкурировать.

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""Друзья Мира" имеют целью объективный и рациональный голос и будут играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - говорится в сообщении.

В то же время спецпредставитель Бразилии рассказал о "мирном плане" Китая и его страны относительно Украины и добавил, что он имеет большое значение.

"Обе стороны могут продолжать работать вместе, чтобы играть роль "друзей мира", достигать общего консенсуса и способствовать охлаждению ситуации", - подчеркнул Аморим.

Китай и война в Украине - последние новости

Ранее Ван И отмечал, что Китай не откажется от собственных усилий по достижению мира в Украине. По его словам, КНР всегда придерживалась объективной и справедливой позиции по вопросу "украинского кризиса", а обвинения в сторону Пекина в поддержке российского вторжения в Украину не имеют причин.

Также на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Китая заявил, что Украина и Россия должны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить боевые действия, чтобы не допустить расширения зоны конфликта.

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