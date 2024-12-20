В Украине намерены донести информацию до Кита Келлога, которую важно учитывать при разработке видения новой командой Дональда Трампа путей к достижению справедливого мира.

Дата визита отставного генерала Кита Келлога, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России, в Украину определена. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

"Мы привлечены как внешнеполитическое ведомство к подготовке визита специального представителя генерала Кита Келлога в Украину. Предварительно определена дата визита. Эту дату я называть не буду из соображений безопасности", - сказал Тихий.

Спикер подтвердил, что в Украине ждут визита генерала Келлога и будут рады его принимать

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"Будем рады провести с ним общение, дискуссию и донести свою точку зрения. Прежде всего донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей к достижению справедливого мира", - сказал Тихий.

Кит Келлог посетит Украину - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Киев в начале января прибудет будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлоґ.

Отмечалось, что этот визит состоится еще до инаугурации Дональда Трампа.

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