Также Гетьман отметил, что Россия не использовала химическое оружие против Украины.

Уничтоженный в Москве российский генерал Кириллов является законной целью для Украины. Об этом в эфире "Radio NV" заявил Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

"Именно он рассказывал о каких-то биолабораториях в Украине, каких-то комарах, которых мы учим кусать русскоязычных людей. Этот человек, который кроме своих непосредственно функциональных обязанностей много делал политических вбросов... Хорошо, что уничтожили. Я уверен, что немного страшно будет не только другим военным. Но и тем людям, которые причастны к ведению боевых действий в информационном сегменте. Потому что гибридную войну никто не отменял. И люди, которые активно участвуют в гибридной войне - это наша законная цель. Симоньян и Скабеева, ожидайте", - сказал Гетьман.

Он также прокомментировал информацию о том, что генерал Кириллов отдавал приказ применять химическое оружие по украинским военным на передовой.

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"Это немного преувеличение. Есть химически опасные вещества, а есть химическое оружие. То, что подпадает под перечень химического оружия - есть четкий перечень. Россияне не использовали химическое оружие непосредственно. Они использовали химически опасные вещества, которые вызывали удушье, отравление. То, что иногда используют даже полицейские против митингующих или преступлений", - пояснил Гетьман.

Убийство российского генерала Кириллова

Накануне стало известно о ликвидации в Москве российского генерала Игоря Кириллова, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ.

Впоследствии стало известно, что это операция СБУ. По информации УНИАН, взрывчатка была заложена в самокат, который поставили у подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате подрыва сам Кириллов и его помощник скончались.

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