Издание ссылается на данные американской разведки.

Африканское государство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке повстанцев-туарегов, которые в конце июля разгромили большой отряд наемников "Группы Вагнера". Украина действительно искала сотрудничества с повстанцами еще с прошлого года, пишет The Times.

Малийская хунта, которая совершила государственный переворот и свергла законную власть страны в 2020 году, заявила, что заявления представителя ГУР Андрея Юсова о сотрудничестве с туарегами означают "очевидную агрессию против Мали и поддержку международного терроризма".

Согласно обнародованным документам Агентства нацбезопасности США, на которые ссылается The Times, глава ГУР Кирилл Буданов планировал нападение на боевиков "Группы Вагнера" в Мали еще с прошлого года. Также The Times ссылается на неназванный российский Telegram-канал, который утверждает, что некоторых повстанцев-туарегов якобы привезли аж в Украину, чтобы здесь тренировать их использованию FPV-дронов.

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"Также сообщается, что украинский спецназ в течение последнего года участвовал в операциях против боевиков Вагнера в Судане", - пишет The Times, вообще не уточняя, на кого именно он ссылается в этом утверждении.

События в Мали и Судане

Как писал УНИАН, в сентябре прошлого года западные СМИ начали писать, что украинские спецназовцы проводят тайные операции в Судане, где они якобы воюют против "вагнеровцев" и их местных союзников.

Эту информацию подтверждали источники украинских СМИ в ГУР, но само ведомство публично этого не подтверждало и не опровергало.

В конце июля повстанцы-туареги разбили большую группу наемников "Группы Вагнера" в Мали.

В СМИ начала циркулировать информация о якобы причастности ГУР к этим событиям. В частности западные СМИ писали, что украинские спецслужбы якобы делились с повстанцами информацией.

Однако официальные представители ГУР, в том числе и Андрей Юсов, прямо не подтверждали и не опровергали причастность украинских спецслужб к событиям в Мали.

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