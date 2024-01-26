Это может произойти уже в ближайшие месяцы, ведь позиция КНДР становится все более провокационной.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ближайшие месяцы может совершить некую "смертоносную акцию" против Южной Кореи.

Как говорится в материале New York Times, американские чиновники обеспокоены вероятным конфликтом между странами. По словам собеседников издания, более жесткая риторика Ким Чен Ына является частью серии провокаций и это следует воспринимать серьезно.

Хотя США не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, диктатор Ким Чен Ын может нанести удары из артиллерии по позициям Южной Кореи, как это было в 2010 году. В результате этого инцидента погибли военные с обеих сторон, а также гражданские лица. Впоследствии обе стороны вскоре прекратили огонь.

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Издание отмечает, что более агрессивная позиция Кима стала очевидной после серии запусков крылатых ракет, испытания нового вооружения, а также отказа от идеи мирного воссоединения с Южной Кореей. Кроме того, диктатора "вдохновляет" углубление сотрудничества с Россией.

В то же время американские чиновники пока не видят признаков того, что КНДР готовится к большой войне, в частности из-за решения передать РФ артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты. Лидер, планирующий крупную военную операцию, накапливал бы запасы ракет и артиллерийских снарядов, добавил один из высокопоставленных американских чиновников.

Сотрудничество РФ и КНДР - детали

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, как много боеприпасов Северная Корея передает России. Наиболее активные поставки осуществлялись в течение сентября, октября и ноября.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд, продав это оружие Москве.

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