Северная Корея заявляет о начале четвертого этапа пробных запусков.

Северная Корея заявляет, что испытала крылатые ракеты со "сверхбольшими" боеголовками и новый тип зенитной ракеты. Об этом пишет Sky News.

Издание отмечает, что эти испытания состоялись в момент, когда, по словам аналитиков, зенитно-ракетные технологии являются сферой, где Северная Корея может извлечь выгоду из углубления военного сотрудничества с Россией. В частности, две страны объединяются перед лицом их отдельной конфронтации с США, которая усиливается.

"Это произошло через день после того, как военные Южной Кореи заявили, что зафиксировали запуск КНДР нескольких крылатых ракета в воды у ее западного побережья", - говорится в статье.

При этом официальное центральное информационное агентство Северной Кореи не уточнило количество испытанных ракет или подробности их работы, но отметило, что крылатые ракеты имели "сверхбольшие" боеголовки и были испытаны в рамках "обычной деятельности" страны по военному развитию и не влияли на безопасность ее соседей.

"Крылатые ракеты относятся к растущей коллекции северокорейского оружия, предназначенного для преодоления региональной противоракетной обороны. Они дополняют обширную линейку баллистических ракет страны, включая оружие большой дальности, нацеленное на континентальную часть Соединенных Штатов", - пишут авторы.

Издание напоминает, что в январе Северная Корея провела два испытания новой крылатой ракеты, предназначенной для запуска с подводных лодок, которое лидер Ким Чен Ын назвал значимым шагом на пути к своей цели создания военно-морского флота с ядерным вооружением.

"КНДР также провела испытания крылатой ракеты большой дальности, которую она описала как способную нести ядерное оружие и способную охватывать радиус действия до 1240 миль, что потенциально может сделать военные базы США в Японии доступными. Эти испытания крылатой ракеты последовали за запуском новой твердотопливной ракеты средней дальности 14 января, что подчеркнуло усилия Северной Кореи по разработке оружия, которое могло бы нацелиться на базы США в Тихом океане, включая военный центр Гуам", - добавляют авторы статьи.

Они резюмируют, что долгосрочная цель лидера КНДР Ким Чен Ына состоит в том, чтобы заставить США принять идею Северной Кореи как ядерной державы и договориться об уступках в безопасности и "ослаблении санкций с позиции силы".

Ракеты КНДР и война в Украине

В конце января РФ ударила по Киеву баллистической ракетой из КНДР. Ее обломки были найдены жителями столицы, которые сфотографировали ее.

Ранее разведка Соединенных Штатов Америки сообщила, что на новогодние праздники Россия ударила по Украине баллистическими ракетами от КНДР.

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