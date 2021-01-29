Бывший советский шпион рассказал, как агенты спецслужбы делали вид, будто "чрезвычайно впечатлены личностью" Трампа, чтобы он выполнял нужную работу.

Дональда Трампа "обрабатывали" как российский актив на протяжении 40 лет. И он действительно оказался готовым повторять пропаганду, нацеленную против Запада, чему радовались в Москве.

Об этом The Guardian рассказал бывший шпион КГБ. Юрий Швец, которого спецслужба СССР сослала в Вашингтон в 1980-х годах, сравнивает 45-го президента США с "Кембриджской пятеркой" - британской шпионской группой, которая передавала тайны Москве во времена Второй мировой войны и в начале Холодной войны. Сейчас Швецу 67 лет. Он стал главным источником информации для новой книги журналиста Крейга Ангера под названием "Американский компромат".

Читайте такжеPolitico: Байден жестко заговорил с Россией, и республиканцы завидуют этому"Это пример того, как людей вербуют, когда они еще студенты, а потом они занимают важные должности. Нечто подобное произошло с Трампом", - сказал во время телефонного разговора Швец, живущий в штате Вирджиния.

В 80-х, будучи майором КГБ, он работал в Вашингтоне, выдавая себя за журналиста информационного агентства ТАСС. На постоянное жительство в США Швец переехал в 1993 году, а впоследствии получил американское гражданство. Он работал как следователь по вопросам корпоративной безопасности и был партнером другого российского экс-шпиона Александра Литвиненко. Последнего убили в Лондоне в 2006 году.

Ангер описывает, как Трамп впервые попал на "российский радар" в 1977 году, когда женился на своей первой жене - чешской модели Иване Зелничковой. Трамп стал целью шпионской операции, которой руководила разведка Чехословакии совместно с КГБ. Через три года Трамп начал свое первое большое строительство - отель Grand Hyatt New York вблизи исторического вокзала Грант-Сентрал в Нью-Йорке. Для своего нового отеля Трамп приобрел 200 телевизоров у Семена Кислина, эмигранта из СССР, который был совладельцем компании Joy-Lud на Пятой авеню.

По словам Швеца, Joy-Lud была под контролем КГБ, а Кислин работал как "агент-корректировщик", который идентифицировал Трампа, молодого бизнесмена на подъеме, как потенциальный актив. Сам Кислин отрицает любые отношения с КГБ.

Читайте такжеТрамп планировал устроить переворот - WPТогда, в 1987 году, Трамп и Ивана впервые посетили Москву и Санкт-Петербург. Швец сказал, что ему навязывали идеи КГБ. Агенты спецслужбы восхваляли его и говорили Трампу, что ему стоит заняться политикой.

"С позиции КГБ это было наступление очарованием. Они собрали много информации о личности Трампа, поэтому они знали, кем он был. Создавалось впечатление, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, он поддавался лести. И вот этим они и воспользовались. Они делали вид, будто были невероятно поражены его личностью и считали, что это именно тот, кто должен стать президентом США одного дня. Будто именно такие люди могут изменить мир. Они кормили его этими так называемыми "активными мероприятиями". И это сработало. В то время это было огромное достижение для КГБ", - рассказал бывший майор советской спецслужбы.

Вскоре после возвращения в США Трамп начал исследовать возможности баллотироваться в президенты от Республиканской партии. Он даже провел предвыборный митинг в Портсмуте, штат Нью-Хемпшир. Первого сентября он разместил рекламу на всю страницу в New York Times, Washington Post и Boston Globe с заголовком: "В Американской политике в сфере внешней обороны нет ничего, что нельзя было бы исправить с помощью щепотки решимости".

Читайте также"Горжусь, что не начал новых войн": Трамп выступил с прощальным обращением (видео)Реклама содержала некоторые чрезвычайно неортодоксальные утверждения для Америки Рональда Рейгана времен Холодной войны. Японию обвиняли в том, что она использует США. Кроме того, американское участие в НАТО ставилось под сомнение. Было опубликовано открытое письмо к американскому народу о том, "почему Америка должна прекратить защищать страны, которые способны защитить себя сами".

Все эти причудливые действия стали поводом для удивления и радости в Москве. Через несколько дней Швеца, который к тому времени вернулся домой, вызвали в первое главное управление КГБ в Ясенево. Там он получил тайное сообщение, в котором рекламу Трампа называли "успешным активным мероприятием", выполненным новым активом КГБ.

"Это было беспрецедентно. Я достаточно хорошо знаком с активными мерами КГБ в начале 70-х и в 80-х годах. А также с активными действиями России. И я никогда не слышал о чем-либо подобном, пока Трамп не стал президентом страны. Потому что это было просто бессмысленно. Было трудно поверить, что кто-то опубликует под своим именем такое. И это впечетлит серьезных людей на Западе. Но именно так и произошло. И, в конце концов, этот человек стал президентом", - сказал Швец.

Победу Трампа на выборах в 2016 году вновь встретили с радостью в Москве. Специальный прокурор Роберт Мюллер не установил факта сговора между членами предвыборной команды Трампа и Россией. Но "Московский центр" - инициатива Center for American Progress Action Fund - обнаружил, что кампания Трампа и переходная команда имела по меньшей мере 272 известных контакта и по меньшей мере 38 известных встреч с российскими оперативниками.

Читайте такжеPolitico: Расслабьтесь, Трамп не вернется"Для меня отчет Мюллера был большим разочарованием, потому что люди ожидали, что это будет жесткое расследование всех связей между Трампом и Москвой. А на самом деле мы получили лишь расследование проблем, связанных с преступлениями. Аспекты контрразведки в отношениях между Трампом и Москвой не были рассмотрены", - сказал Швец, который провел собственное расследование.

Он добавил, что свое расследование он провел для того, чтобы исправить ситуацию. А потом начал сотрудничать с Крейгом Ангером.

Вас могут также заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань