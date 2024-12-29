По словам эксперта, на момент крушения самолет был полностью под контролем.

Во время аварии рейса 7C2216 Jeju Air Южной Кореи все пассажиры могли выжить, если бы не было бетонной стены. По словам авиационного эксперта Дэвида Лермонта, этой стены не должно было бы там быть.

Он добавил, что без нее самолет соскользнул бы, даже если бы у него отказали шасси.

"Когда вы увидели, как он соскочил с конца взлетно-посадочной полосы, ничего не горело. Самолет был полностью под контролем. Во время самого приземления самолет был идеально выровнен крыльями. С самолетом обращались очень, очень хорошо. С самолетом было все в порядке до того момента, как он ударился о стену. Если бы там не было стены, все были бы сейчас живы", - объяснил эксперт в интервью Sky News.

Лермонт подчеркнул, что аварийные бригады были готовы и ждать, чтобы потушить пеной любое пламя, вызванное печалью. По его словам, теперь нужно выяснить, почему пилот не смог опустить закрылки или шасси самолета.

Отмечается, что без шасси, которое бы обеспечило разбег, и закрылков, которые бы замедлили скорость приземления, самолет приземлился бы гораздо быстрее.

"Причиной того, что он пролетел по всей длине взлетно-посадочной полосы, было то, что он двигался очень быстро", - отметил Лермонт.

Эксперт добавил, что пока непонятно, работало ли шасси во время первой попытки пилота приземлиться.

"Капитан подал сигнал бедствия. Сигнал тревоги - это всеобъемлющий сигнал. Он говорит: "У меня здесь настоящие проблемы"", - сказал он.

Лермонт подчеркнул, что пилоту не удалось сказать, в чем были проблемы, ведь "его нагрузка была очень высокой".

Авиакатастрофа в Южной Корее - что известно

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Южной Корее разбился пассажирский самолет, на борту которого был 181 человек. На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, можно увидеть, как самолет на скорости влетел в ограждение и взорвался.

Позже стало известно, что в результате авиакатастрофы в Южной Корее погибли 179 человек, двое членов экипажа выжили. Отмечается, что на борту самолета находилось двое граждан Таиланда, остальные пассажиры были южнокорейцами.

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