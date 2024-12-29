Авиакатастрофа в Южной Корее: спасатели идентифицировали тела 179 жертв

Из 181 человека, которые находились на борту рейса 7C2216 Jeju Air Южной Кореи, только два человека выжили, все остальные пассажиры, к сожалению, погибли. Об этом сообщает национальное пожарное агентство страны, передает The Wall Street Journal.

Как стало известно, самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с барьером в аэропорту округа Муан, который расположен на юго-западе страны. Авиакатастрофа произошла после 9 утра по местному времени.

Отмечается, что самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air вылетел из Бангкока со 175 пассажирами и шестью членами экипажа на борту.

Видео дня

Новость обновляется...