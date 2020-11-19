За прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент.

Ситуация в странах Европы сложная, правительства государств ужесточают карантин и даже вводят полные локдауны. Но несмотря на это, страны Европы могут избежать введения режима изоляции только при условии, что большинство жителей будут придерживаться масочного режима.

Читайте такжеПочти половина всех случаев коронавируса за прошедшую неделю пришлась на Европу

Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции, сообщает "РБК-Украина".

"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - заявил Клюге.

В свою очередь, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию. Сначала ее поставки будут ограниченными, а приоритет в вакцинировании будут предоставлять медикам и людям из групп риска.

Тем временем в ЕС планируют создать независимое от Всемирной организации здравоохранения агентство для борьбы с эпидемиями.

Коронавирус в мире: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН