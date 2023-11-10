Сенатор ответил на вопрос о помощи Украине.

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в "уничтожении" вооруженных сил России, чтобы предотвратить необходимость отправки своих войск для защиты стран НАТО, заявил Кандидат в президенты США, сенатор Тим Скотт (республиканец), передают Breitbart News.

На вопрос об увеличении военной помощи Украине, Скотт выступил с предложением "уничтожить, насколько это возможно, российскую армию".

"Суть в том, что мы должны сначала достичь такого уровня подотчетности, который позволит американскому народу понять, куда ушли наши ресурсы, и это номер один. Номер второй: после того, как мы позаботимся об этой ответственности и подотчетности, у нас появится возможность рассмотреть общую стратегию, которая поможет нам деградировать российскую армию, пока мы используем наши ресурсы. Откровенно говоря, обеспечение безопасности наших партнеров по НАТО от российских военных абсолютно необходимо", - заявил Тим Скотт.

По его словам, "самый быстрый способ" избежать риска участия войск США в войне для защиты стран НАТО - "уничтожить, насколько это возможно, российскую армию": "Поступая таким образом, мы фактически достигаем цели".

Тим Скотт - сенатор от Южной Каролины. Он был одним из пяти участников республиканских президентских первичных дебатов.

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