Бывшая премьер Эстонии сменит на посту главы европейской дипломатии Хосепа Борреля.

Евросоюз должен работать каждый день и до тех пор сколько будет необходимо, чтобы в полном объеме оказывать помощь Украине.

С таким заявлением выступила перед членами Европарламента будущая глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет Le Monde. "Мы должны продолжать работать каждый день. Сегодня, завтра и столько, сколько необходимо, и с необходимым объемом военной, финансовой и гуманитарной помощи", - заявила она.

Напомним, она сменит на посту главы европейской дипломатии Хосепа Борреля. Ее кандидатура была одобрена 27 главами государств и правительств ЕС. Бывшая эстонский премьер-министр вступит в должность в декабре. Помимо функций главы европейской дипломатии, она также была назначена вице-президентом Еврокомиссии. Она будет работать в этой должности 5 лет.

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"Это будут нелегкие пять лет. Я вижу, как вокруг нас формируются коалиции автократов, которые угрожают геополитическими потрясениями по всему миру. Мы должны осознавать, что существует угроза, и реагировать соответствующим образом вместе с нашими ближайшими союзниками и партнерами, не отказываясь от наших ценностей", - поделилась она своим мнением.

Оценивая возвращение Дональда Трампа в овальный кабинет, Каллас заявила, что намерена встретиться с ним и его командой для "выработки общей политики". "ЕС и США становятся сильнее и в большей безопасности, когда [они] работают вместе", - высказала убеждение европейский политик.

Кая Каллас и война в Украине

Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас известна своей проукраинской позицией. Летом она подала президенту страны Алару Карису заявление об отставке в связи с тем, что займет должность высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел, политики и безопасности.

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