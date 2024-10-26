Европа опасается, что Трамп может смягчить санкции против России.

Европейские дипломаты готовятся усилить санкции против России, ожидая, что возможный приход Дональда Трампа к власти в США может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы. Как пишет Reuters, европейские чиновники и дипломаты ведут переговоры о нескольких инициативах, чтобы гарантировать, что европейские санкции останутся в силе, даже если Вашингтон изменит тактику.

По данным источников издания, несколько государств-членов работают над идеей "всеобъемлющего" положения, применяемого либо к военным товарам, либо к более широкому спектру запрещенного экспорта. Этот пункт позволит таможенникам задерживать грузы, если пункт назначения кажется нелогичным, например, пересечение России для достижения стран Центральной Азии.

Также ведутся обсуждения об изменении требования о том, что заморозка активов российского центрального банка должна возобновляться европейскими столицами каждые шесть месяцев, ее планируется заменить на одно подтверждение на 36 месяцев.

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Несколько стран также обсуждают ужесточение "неправильной маркировки" продукции, предназначенной для России, стремясь к более точным описаниям. Прибалтийские государства, граничащие с Россией, давно жалуются, что экспортеры используют таможенные кодексы ЕС.

Кроме того, ожидается, что по меньшей мере 45 судов будут добавлены в санкционный список ЕС, поскольку западные союзники стремятся усилить ограничение цен на российскую нефть G7. Западные державы также начинают оказывать давление на страны, в которых зарегистрированы танкеры, сообщили источники.

Как отмечает Reuters, такая подготовка ведется из-за опасений по поводу изменения позиции США в случае переизбрания Трампа. Европейские чиновники опасаются, что смягчение США в отношении России может подорвать усилия Запада по изоляции Москвы. Так что в настоящее время Европейский союз пытается найти собственные средства для усиления наказаний и ужесточения своих ограничений в отношении России.

В то же время отмечается, что европейские дипломаты подождут до конца года, прежде чем серьезно обсуждать новые ограничения. Они ожидают, когда Польша возьмет на себя шестимесячное ротационное председательство в ЕС вместо Венгрии, известной своей пророссийской позицией.

Санкции против России - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введенных санкций достаточно, чтобы разрушить экономику РФ, однако они должны работать. По его словам, проблема заключается в том, что их обходят.

Как писало FT, Турция тайно запретила экспорт в Россию товаров военного назначения. Произошло это после того, как Вашингтон предупредил Анкару о последствиях, если она не прекратит торговлю.

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