Российские чиновники назначают своих родственников на ключевые государственные посты, отмечают журналисты.

Российские чиновники любят своих детей, потому заботятся об их будущем. Престолонаследие по-российски, или Как коррупционеры плодят новых коррупционеров, рассказали журналисты проекта FreeДом.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев создал собственный клан в госорганах. Его дети сегодня прекрасно себя чувствуют. Например, Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства России. Еще один сын Патрушева-старшего Андрей. Сегодня ему 40 лет, и он уже прошел путь, которому многие позавидуют. Андрей Патрушев в начале своего пути три года проработал заместителем начальника 9 управления отдела ФСБ, курирующего промышленность, а потом начал строить карьеру в нефтянке. Два года он был советником председателя совета директоров "Роснефть" Игоря Сечина, а потом был заместителем директора по развитию шельфовых проектов "Газпромнефти". Позже он возглавил центр "Арктические инициативы", которые, как ни удивительно, получают госфинансирование.

Но на двух сыновьях Патрушев-старший не остановился, у него намного больше родственников - один племянник экс-главы ФСБ занимался экспортом древесины из Карелии в Финляндию, другого племянника пристроили в ракетостроение. А брат Патрушева в 2012 году был назначен президентом ООО "Норд".

Любимец Дмитрия Рогозина - его сын Алексей, который весь свой путь прошел, следуя за папой по пятам. Сначала он работал в партии "Родина", затем пошел работать в военно-промышленный комплекс. Везде, где его пристраивал отец, его сопропождала коррупция.

Валентина Матвиенко, председатель Совфеда, старалась спрятать своего любимого сына и не ставить его на государственные посты. Поэтому Сергей Матвиенко занимается бизнесом и банками. В 2001 году он стал советником правления по информационным технологиям банка "Санкт-Петербург", с 2003 - уже вице-президент банка, а 2005-м стал старшим вице-президентом банка "ВТБ". Это далеко не весь перечень бизнеса, которым руководил Сергей, и все это благодаря его любимой маме.

И напоследок - Виктор Золотов, глава Росгвардии. Сын Виктора Роман Золотов тоже не обошел стороной государственные посты, потому его послужной список хорошо известен. В 2017 году Золотов-младший занимал пост заместителя главы департамента спорта и туризма в правительстве Москвы. Он также владеет активом сфере поставкибурового и вспомогательного нефтегазового оборудования.

"Как и у остальных чиновничьих детей из нашего списка у него тоже появились влияние и деньги, которые он объяснить не может", - отмечают журналисты.

Он в свои 23 года купил 88 соток земли в Барвихе, на что потратил не менее 5 миллионов долларов. А за год до этого купил себе еще и 160-метровую квартиру в Москве.

Напомним, в последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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