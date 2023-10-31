В середине октября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея (КНДР) предоставила России тысячу контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Мне удалось пообщаться с коллегами, изучающими ситуацию на Корейском полуострове. Приведу несколько тезисов относительно передачи вооружения из КНДР в Россию.

Первое. КНДР владеет запасами боеприпасов, который оценивается в 4-6 месяцев полномасштабных боевых действий против Южной Кореи. Однако имеет значительные возможности для их производства, особенно патронов для стрелкового оружия, гранат для противотанковых средств, артиллерийских боеприпасов, ракет для РСЗО.

Точное содержание контейнеров, отгруженных из КНДР в Россию, пока не известно

Второе. Продажа вооружения в Россию вероятно осуществляется из существующих запасов КНДР, в то время как оборонная индустрия будет восполнять их нехватку новыми боеприпасами.

Третье. Точное содержимое контейнеров, отгруженных из КНДР в Россию, пока не известно, поскольку спутниковые снимки (в частности, на сайте Beyond Parallels) не дают возможности понять содержание отправлений, которые содержатся в контейнерах, вагонах и ящиках. В то же время, по некоторым оценкам, они содержат патроны для стрелкового оружия, противотанковые гранатометы, снаряды для артиллерии и РСЗО, мины.

Проблемы анализа:

Проблема №1 заключается в том, что пока невозможно оценить объемы, которые уже или могут быть отправлены, а также продолжительность трансферов в будущем. Ведь неизвестно, какие конкретно средства и в каких пропорциях передаются и планируются для дальнейшей отправки.

Россия и КНДР будут диверсифицировать порты отгрузки и загрузки

Проблема № 2 заключается в том, что существующая сухопутная и морская логистика между КНДР и Россией позволяет обеспечить существующий темп отправок и легко его увеличить вследствие диверсификации портов отправки и приема. Их имеется достаточное количество как в КНДР, так и в Приморском крае РФ с железнодорожным сообщением для транспортировки в необходимую часть России (для использования в Украине или для пополнения исчерпанных запасов).

Проблемой №3 является то, что обеспечить постоянное наблюдение за отправками и оценку их объемов – сложно, в связи с тем, что после публикации спутниковых снимков, вероятно, Россия и КНДР будут диверсифицировать порты отгрузки и загрузки, вводя таким образом в заблуждение относительно маршрутов и объемов поставок. Помимо этого, северная часть Корейского полуострова характеризуется большой облачностью, что существенно затрудняет наблюдение за объектами с помощью спутниковой оптической разведки.

Вопрос имиджа для Китая в настоящее время играет все меньшую и меньшую роль

Роль Китая:

Отправка Китаем вооружения и боеприпасов через КНДР (с целью сокрытия участия КНР в оказании войско-технической помощи России) пока оценивается как маловероятная в связи с тем, что Китай имеет достаточное количество собственных морских, сухопутных и воздушных коридоров, которые могут обеспечить необходимые объемы и темп поставок. При этом, содержимое отправлений будет скрыто в контейнерах, что даст возможность Китаю утверждать, что они содержат невоенные товары двусторонней торговли. Вопрос имиджа для Китая в настоящее время играет все меньшую и меньшую роль.

Юрий Пойта, руководитель азиатской секции NewGeopoliticsResearchNetwor