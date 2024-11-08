Трамп не сомневается, что США будут гордиться работой Сьюзи Уайлз.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель его предвыборной кампании Сьюзи Уайлз будет назначена главой аппарата Белого дома, пишет CNN.

"Сьюзи Уайлз только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, Сьюзи является сильным, умным и инновационным специалистом, а также ею восхищаются и уважают.

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"Сьюзи продолжит неутомимо работать, чтобы сделать Америку снова великой. Это заслуженная честь, что Сьюзи стала первой женщиной-главой администрации в истории Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею", - подчеркнул республиканец.

В то же время источник CNN отметил, что Уайлс считали главным претендентом на эту должность, однако она имела некоторые предостережения относительно этой роли, поэтому выдвинула Трампу условия, прежде чем согласиться. В частности главным условием был больший контроль над тем, кто может появляться в Овальном кабинете.

"Клоун-машина не может заехать в Белый дом по собственному желанию. И он с ним соглашается", - добавил источник.

В издании напомнили, что во время первого срока Трампа его руководители аппарата старались не допускать в Белый дом неформальных советников, членов семьи, друзей и других посторонних лиц.

"На Трампа часто влияет тот, с кем он разговаривает последним, и этот факт хорошо известен в его окружении, и именно он усложнял жизнь его главным помощникам. Уайлз получила широкую известность за то, что руководила кампанией, которую считали самой изощренной и дисциплинированной кампанией Трампа, включавшей в себя удержание на расстоянии многих маргинальных голосов в своей орбите", - объяснили в CNN.

Выборы в США - последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что результаты выборов в США дают оптимизм в части продолжения поддержки со стороны Америки. По его словам, в большинстве сейчас в Конгресс США зашли все те сенаторы и конгрессмены, которые чрезвычайно поддерживают Украину.

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что "непредсказуемость" Дональда Трампа может стать путем к достижению мира в Украине. Он подчеркнул, что Трамп должен "сказать Путину прекратить войну".

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