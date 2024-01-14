Участники встречи рассмотрели следующие пять пунктов Формулы мира.

В Давосе состоялась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира. Участие приняли представители 81 страны и международная организация, что на 15 больше, чем во время прошлой встречи, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Первые пять пунктов формулы мира были рассмотрены на третьей встрече советников на Мальте. Они касаются ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождения пленных и депортированных, восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка.

На четвертой встрече советников в Давосе было обсуждено пять следующих пунктов формулы:

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вывод российских войск;

восстановление справедливости;

экологическая безопасность;

недопущение эскалации и повторения войны;

подтверждение окончания войны.

Также советники нацбезопасности планируют согласовать формат проведения Глобального саммита мира.

"Нужна платформа, которая зафиксирует конкретные части нашего комплексного плана. Чтобы двигаться дальше, нужно договориться о формате проведения учредительного саммита мира. Надеюсь, мы сумеем найти приемлемый вариант. Это позволит начинать разработку подробных дорожных карт для каждого из пунктов формулы. Страны-лидеры соответствующих направлений Формулы могли бы принять тематические конференции, чтобы финализировать алгоритмы их реализации", - отметил Ермак.

По его словам, простое прекращение огня не станет концом российской агрессии в Украине, а лишь даст агрессору паузу для накопления сил.

Формула мира: что известно

28 октября 2023 года на Мальте прошел двухдневный саммит о мирном урегулировании войны в Украине. Во встрече советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике относительно ключевых принципов мира в Украине и мире приняли участие представители 66 стран и международных организаций. В предыдущей встрече было 42 делегации.

Тогда в ОП отмечали, что вероятность изменений в 10 пунктах Формулы мира не допускается и структурно они останутся такими, какими были произнесены Зеленским в прошлом году в Индонезии, во время саммита G20.

Одна из ключевых задач для Украины - привлечь мир к конкретной реализации пунктов Формулы мира.

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