Сейчас на саммите на Мальте продолжается работа по пяти из десяти пунктов Формулы.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня работы саммита по украинской Формуле мира, который 28 октября начался на Мальте. Участие в нем принимают советники и дипломатические представители более 60 стран.

Как отметил глава государства в вечернем обращении, Формула мира постепенно становится глобальной. На саммите были представлены все континенты, его посетили представители 66 стран. По каждому пункту Формулы мира сформированы группы государств, которые сосредоточились на их реализации.

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"Много государств, разные политические традиции. Я благодарю всех лидеров и страны, которые уже поддержали общее видение мира. И есть потенциал, чтобы расширить представительство государств. Пункты нашей формулы созданы именно так, чтобы каждый в мире, кто действительно ценит международное право, мог проявить себя и свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии", – подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас на саммите на Мальте продолжается работа по пяти из десяти пунктов Формулы. Это "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных людей" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

"По каждому пункту Формулы сформированы группы государств, которые сосредоточились на реализации ... В прошлом году, когда я только представил Формулу, мир еще обсуждал разные видения, довольно разные подходы по восстановлению нашей государственной границы и честного мира. И мировое большинство постепенно объединяется вокруг общего и справедливого видения, которое отражено Формулой мира. Единство мира – это то, что действительно нужно, чтобы агрессоры проигрывали", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что очень символично, что такое сильное проявление международного единства имеем именно сегодня, 28 октября, в день, когда в Украине вспоминают Вторую мировую войну и годовщину изгнания нацистов с территории страны.

"Тогда украинский народ вместе со многими народами боролся, чтобы разбить зло. Именно единство дало народам необходимую силу. И не только, чтобы одержать победу над нацизмом и наказать нацистов за совершенные ими преступления против человечества – Холокост, уничтожение народов, но и чтобы создать такую архитектуру безопасности и мира, которая защитила бы от новой глобальной войны. Сейчас видим, что созданная тогда архитектура не сработала. Но единство точно сработает эффективно. Единство всех, кто помогает Украине одержать победу над рашизмом", – добавил Зеленский, подчеркнув, что мир – не место для агрессий.

Международные встречи по украинской Формуле мира: что известно

На Мальте 28 октября начался двухдневный саммит о мирном урегулировании войны в Украине. В нем принимают участие внешнеполитические советники и советники по вопросам национальной безопасности относительно украинской формулы мира, которую представил президент Владимир Зеленский.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который ведет работу по формуле мира, информировал, что во встрече на Мальте принимают участие более 65 стран и это больше по числу участников, чем предыдущие две, прошедшие в Джидде и Копенгагене. Он подчеркнул, что дипломатические усилия Украины дают результаты, ведь международная поддержка украинской Формулы мира растет. И большое количество стран Глобального Юга, которые привлечены к встрече, является подтверждением этого, подчеркнул глава ОП.

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