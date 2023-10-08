Операция по освобождению заложников и ликвидации террористов набирает обороты.

Утром в воскресенье, 8 октября, израильские военные, похоже, готовятся к наземному вторжению в Сектор Газа. Операция по освобождению заложников и ликвидации боевиков ХАМАС, которые все еще находятся на израильской территории, набирает обороты.

Как пишет The Guardian, ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отбила все объекты, кроме восьми, которые были под контролем ХАМАС. Кроме того, начались обыски по домам в поисках вооруженных боевиков.

Израиль все еще находится в состоянии шока, десятки человек числятся пропавшими без вести, многие из них стали заложниками в Секторе Газа. Возле аэропорта Бен-Гуриона создан центр пропавших без вести.

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В Газе нет электричества, интернета и связи. Почти невозможно связаться с кем-то, чтобы узнать, что происходит. Корреспондент издания Хазем Балуша сказал, что никто в полосе не спал ночью. По крошечному анклаву нанесены удары в ответ на атаки ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера в первой половине дня стало известно, что боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля. В Израиле есть жертвы и раненые среди мирного населения, также боевики похитили десятки людей.

Внезапное нападение террористов ХАМАС на Израиль может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года. Провал еще более впечатляет тем, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также технологии наблюдения.

Израильские военные заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. Похоже, "Хезболла" присоединилась к операции ХАМАС.

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