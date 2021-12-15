Кроме того, задержаны еще трое руководящих лиц предприятия.

В деле о взрыве на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, повлекшем гибель 51 человека, задержали долларового миллионера, основного собственника шахты, председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева.

Об этом в среду, 15 декабря, сообщила официальная представительница СК России Светлана Петренко.

Кроме того, задержаны еще трое лиц: генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Читайте такжеНес бомбу на молитву: в России подросток планировал кровавую бойню, но подорвался на пороге (фото, видео)По заявлению следствия, оно намерено ходатайствовать о заключении всех под стражу.

Федяев не единожды входил в различные списки самых богатых бизнесменов России. В частности, 2020 году он занял 177 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием в 550 миллионов долларов.

По данным РБК, Федяева задержали около 5 утра по местному времени после обысков по месту жительства. ТАСС сообщает, что сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее в рамках расследования уголовного дела были задержаны и предъявлено обвинение директору шахты "Листвяжная" Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину. Им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность.

Взрыв на шахте "Листвяжная": что известно

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2021 года на российской шахте "Листвяжная", принадлежащей компании АО ХК "СДС-Уголь" в Кемеровской области произошел взрыв.

В результате происшествия погиб 51 человек, еще 106 - пострадали. Среди погибших 5 спасателей, участвовавших в горноспасательных работах.

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Автор: Катерина Комолова